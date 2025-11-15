NOLA (rgl) – Un viaggio nei sapori antichi del territorio, tra ortaggi di stagione, biodiversità e saperi contadini che resistono al tempo. Domenica 16 novembre, dalle 9 alle 13, la villa comunale di Nola ospita una nuova edizione del Mercato della Terra, iniziativa promossa dalla rete internazionale Slow Food e diventata negli anni un appuntamento di riferimento per chi ama la qualità, la sostenibilità e le produzioni locali. Il mercato riunirà produttori selezionati dell’agro nolano e di diverse aree della Campania: sui banchi si troveranno ortaggi freschi, conserve artigianali, legumi, frutta, formaggi, olio extravergine d’oliva, uova, pane e prodotti da forno realizzati nel rispetto dei principi Slow Food, quelli del cibo “buono, pulito e giusto”. Un’occasione per acquistare direttamente da chi coltiva, trasformando la visita in un’esperienza di conoscenza e di consapevolezza. Alle ore 11 spazio a uno dei momenti più attesi: il Laboratorio del Gusto dedicato alla torzella riccia, una delle brassicacee più antiche al mondo, coltivata da millenni tra Nolano e Acerrano. Interverranno Luigi Turboli, i produttori del Presidio Slow Food e Patrizia Spigno, agronoma e presidente regionale Slow Food Campania. Foglie scure e arricciate, sapore intenso che richiama friarielli e cima di rapa, la torzella è un simbolo del patrimonio agricolo campano e della sua straordinaria biodiversità. Come ogni terza domenica del mese, il Mercato della Terra rappresenta un punto di incontro tra cittadini, agricoltori e artigiani del cibo: un luogo dove acquistare, ma soprattutto dove imparare, confrontarsi, assaggiare e scoprire storie che parlano di territorio e tradizione. La giornata sarà arricchita da attività di educazione alimentare e momenti divulgativi dedicati alla cultura enogastronomica locale, con laboratori pensati anche per coinvolgere i più giovani e avvicinarli al valore di un’alimentazione consapevole. L’iniziativa è organizzata da Slow Food Agro Nolano, da anni impegnata nella tutela delle produzioni tradizionali e nella promozione di un’agricoltura sostenibile che metta al centro la comunità, l’ambiente e il futuro del territorio.