CARDITO (rgl) – Il fortino del “Papa” di Cardito resta inespugnabile. Il Nola di mister Domenico Giampà continua a volare, firmando un’altra vittoria pesante contro la Virtus Francavilla, piegata con un netto 3-2 al termine di una gara intensa, combattuta e spettacolare. Dopo il poker rifilato all’Acerrana e il pareggio di Francavilla in Sinni, i bianconeri confermano la loro crescita, inanellando il terzo risultato utile consecutivo e consolidando il momento d’oro. Nonostante le assenze di Faella, D’Amore, Izzillo e Cipolla, Giampà riesce a tirare fuori il meglio dal gruppo. Dentro dal primo minuto Galizia in difesa e Fangwa nel tridente offensivo: proprio quest’ultimo è protagonista dell’azione che sblocca la partita. Al 10’, dopo una sua progressione, l’arbitro concede punizione dal limite: Guarracino non sbaglia e fulmina Cutrona per l’1-0. Passano sessanta secondi e ancora Fangwa sfiora il raddoppio, ma il portiere pugliese si oppone con un grande intervento. Il 2-0 arriva comunque al 17’: Estrella sfonda sulla fascia e innesca l’azione che porta Iannello a insaccare di testa. La Virtus, però, non si arrende e due minuti dopo Tedesco accorcia con una splendida torsione aerea. Al 26’ lo stesso Tedesco sfiora il pari, ma Montalti salva i suoi con un riflesso prodigioso. Nella ripresa il Nola torna in campo deciso a chiuderla. Dopo appena cinque minuti, Marcelli serve in profondità Fangwa che mette al centro per Guarracino, bravo a firmare la doppietta personale e il momentaneo 3-1. Gli ospiti, colpiti, tentano la reazione e trovano il 3-2 con Sosa, complice una deviazione che spiazza il portiere nolano. Finale ad alta tensione: all’80’ Dell’Orfanello costringe Cutrona al miracolo, mentre all’84’ Pitarresi centra il palo da fuori area. Il Nola stringe i denti, resiste e nel recupero sfiora il poker con Berardocco, ma la sua punizione si infrange sulla rete esterna. Al triplice fischio esplode la gioia del “Papa”, dove il pubblico tributa una lunga standing ovation alla squadra.

LE DICHIARAZIONI – “La vittoria è meritata ma i ragazzi hanno dovuto giocare una gara al massimo – ha dichiarato mister Domenico Giampà – abbiamo rischiato nel finale con quel palo ma credo che alla fine sia stato giusto così, in questo ultimo periodo eravamo un po’ in debito con la fortuna. La Virtus è una squadra creata per vincere, ci voleva una gran prestazione e i miei ragazzi l’hanno fatta. Abbiamo avuto una settimana difficile per via degli infortuni, in certi momenti ci siamo allenati in 14 ma tutti lo hanno fatto sempre a ritmo alto. MI fa piacere per il pubblico, stanno tutti comprendendo che questi ragazzi sudano la maglia, ora dobbiamo puntare a portare sempre più persone allo stadio. C’è bisogno però sempre di equilibrio anche dopo questa vittoria, per me è stata la partita più impegnativa fino ad ora“.

IL TABELLINO

NOLA – VIRTUS FRANCAVILLA 3-2

NOLA: Montalti, Galizia (68′ Cacciatore), Iannello (61′ Severino), Capone, Dell’Orfanello, Setola, Fangwa (61′ Nunziante), Marcelli (86′ Papa), Berardocco, Estrella, Guarracino (72′ Ahmetaj). A disposizione: De Franceschi, Olszewski, Romano, Barretta. Allenatore: Domenico Giampà.

VIRTUS FRANCAVILLA: Cutrona, Rizzo (71′ Battista), Pitarresi, Ouedraogo, Ferrante, Pinna, Tedesco (90′ Diop), Paladini, Bonavolontà (86′ Bolognese), Carretta, Sosa (86′ Sorgente). A disposizione: Matei, Latagliata, De Crescenzo, Albano, Gorgoni. Allenatore: Roberto Taurino.

ARBITRO: Leone di Avezzano (assistenti Gatti di Alessandria e Cattaneo di Monza).

RETI: Guarracino 10′, 50′ (N), Iannello 17′ (N), Tedesco 19′ (VF), Sosa 58′ (VF).

NOTE: ammoniti Estrella, Fangwa, Nunziante e Montaldi per il Nola; ammoniti e Pitarresi e Tedesco per la Virtus Francavilla.

CLASSIFICA GIRONE H: Città di Fasano 24; Heraclea Calcio e Paganese 20; Afragolese 19; Martina 18; Fidelis Andria 16; Gravina e Nola 15; Barletta 14; Nardò 12; Real Normanna e Manfredonia 11; Virtus Francavilla, Francavilla, Ferrandina 10; Sarnese 9; Pompei 6; Real Aceranna 3.

PROSSIMO TURNO: Barletta-Gravina; Ferrandina-Real Normanna; Fidelis Andria-Afragolese; Francavilla-Nardò; Manfredonia-Città di Fasano; Martina-Paganese; Pompei-Nola; Sarnese-Eraclea; Virtus Francavilla-Real Aceranna.