NOLA (alads) – Un grido d’allarme che arriva dal cuore del territorio nolano e che riguarda una delle categorie più fragili: i bambini e i ragazzi affetti da disabilità. L’avvocato Anna Maria D’Arienzo, Garante delle persone affette da disabilità del Comune di Roccarainola, ha inviato una lettera formale al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Maurizio Borgo per segnalare la grave situazione venutasi a creare nell’Ambito Sociale N23, che comprende Nola (ente capofila) e altri tredici Comuni del comprensorio. Il servizio di assistenza specialistica scolastica – indispensabile per garantire l’inclusione e il supporto educativo dei ragazzi affetti da disabilità – è completamente bloccato. La causa sarebbe la prolungata assenza del Direttore d’Ambito, posizione rimasta vacante da qualche tempo nonostante i ripetuti solleciti e la nomina, poi revocata, di un dirigente ad interim da parte del Comune di Nola. Una paralisi amministrativa che sta creando enormi difficoltà: oltre 300 studenti dei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano sono ancora oggi senza il necessario supporto a scuola. “Questa situazione – scrive D’Arienzo – sta determinando gravi disagi per le famiglie e impedendo ai ragazzi di esercitare un loro diritto fondamentale. È necessario un intervento urgente per garantire la continuità del servizio e tutelare i principi di inclusione scolastica previsti dalla legge”. Il Garante del Comune di Roccarainola chiede l’intervento diretto del Garante nazionale delle persone con disabilità, affinché venga segnalata e sbloccata l’attività dell’Ambito e si restituisca dignità e sostegno ai tanti ragazzi coinvolti. Intanto, nelle scuole del territorio, nonostante ricorsi e promesse, la situazione resta ferma, mentre cresce la preoccupazione tra genitori e dirigenti scolastici: la politica tace, i servizi sono paralizzati, e chi paga il prezzo più alto sono ancora una volta i più deboli.