lunedì, Novembre 3, 2025
Notte di terrore a Pietramelara: fiamme divorano un appartamento, vigili del fuoco evitano il peggio

CampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
PIETRAMELARA (rgl) – Intorno alle 3 del mattino, il silenzio di via Roma a Pietramelara è stato squarciato dal bagliore e dal fragore di un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di un edificio di due piani. Due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese, sono accorse immediatamente sul posto, pronte a fronteggiare la furia delle fiamme. All’arrivo dei soccorsi, l’incendio aveva già avvolto l’intero appartamento, minacciando di propagarsi agli appartamenti vicini. Con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Caserta, i vigili del duoco hanno circoscritto rapidamente le fiamme, evitando danni ulteriori e proteggendo l’intero edificio. L’unico occupante dell’appartamento, un uomo di circa cinquant’anni, era già riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

