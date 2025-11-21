MILANO (rgl) – Un’icona senza tempo se n’è andata. Si è spenta all’improvviso, nella sua casa di Milano, una delle voci più amate e longeve della musica italiana: Ornella Vanoni è morta a 91 anni, stroncata da un malore. L’Italia perde non solo una cantante, ma un mito capace di attraversare settant’anni di palcoscenico: sempre autentica, ironica, libera. Da tempo era tornata al centro dell’affetto del pubblico grazie alla sua presenza a Che tempo che fa, dove regalava ogni domenica lampi della sua intelligenza, della sua ironia imprevedibile e di quel carattere schietto che aveva fatto di lei — fin dagli esordi — un’artista fuori categoria. Non era un mito perché avvolta nel mistero, ma perché era semplicemente Ornella: una donna che per sette decenni è rimasta sulla scena come se fosse casa sua, con una pirotecnica personalità e una carriera così ricca di incontri da sembrare un romanzo. Per i suoi 90 anni aveva voluto farsi un regalo: incidere Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga, poi Diverse per BMG e, ancora, Vincente o perdente, un diario sentimentale scritto con Pacifico che ripercorreva novant’anni di vita e arte. La sua avventura era iniziata in modo sorprendente: figlia della borghesia milanese, a vent’anni diventa la “ragazza della Mala” nel mondo del Piccolo Teatro, accanto a Giorgio Strehler, di cui fu compagna. Con lui, Dario Fo, Amodei, Carpi e Negri nasce il repertorio delle “Canzoni della Mala”, capolavori come Ma mi e Le mantellate, che entrano nella storia della canzone italiana. Poi arriva l’incontro con la Scuola Genovese e l’amore con Gino Paoli, suggellato da una delle più indimenticabili canzoni italiane: “Senza fine”. La loro amicizia, durata tutta la vita, è diventata spettacolo, musica e ironia condivisa sul palco. Da lì, Vanoni trova un suo modo di cantare: libero da convenzioni melodiche, elegante e sensuale, capace di attraversare generi e lingue. Interpreta Roberto Carlos (L’appuntamento), Piaf (L’albergo a ore), Tammy Wynette (Domani è un altro giorno), fino all’album storico “La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria” con Vinicius de Moraes e Toquinho, pietra miliare della diffusione della musica brasiliana in Italia. Artista dalla vocazione internazionale, lavora con Gerry Mulligan, Gil Evans, Herbie Hancock, George Benson, Ron Carter. Negli anni Ottanta registra a New York “Ornella &”, un disco che resta ancora oggi un gioiello della discografia italiana. Vanoni è stata anche la prima donna e la prima artista italiana a vincere il Premio Tenco come miglior cantautore, riconoscimento che ha confermato il suo talento autoriale oltre che interpretativo. La sua grandezza stava nel restare contemporanea senza inseguire le mode, presente pur essendo leggenda, mai autoreferenziale, sempre curiosa e vitale. Così è rimasta fino all’ultimo giorno: viva, brillante, indimenticabile. Ornella Vanoni se n’è andata così, all’improvviso, a Milano. Lascia un vuoto profondo, ma anche un patrimonio musicale e umano che continuerà a risuonare, senza fine.