Pagani, carabinieri arrestano 33enne con cocaina e contanti

PAGANI (rgl) – Un controllo mirato e un sequestro: così i carabinieri hanno fermato a Pagani un giovane trovato con cocaina pronta allo spaccio. I militari della tenenza di Scafati, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 33enne di Scafati, indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei servizi di controllo dinamico del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nell’area nocerina e paganese. Durante l’intervento, i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 64 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e 1.280 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.