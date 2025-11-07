PALMA CAMPANIA (rgl) – Continuano senza sosta i controlli nelle aree delle province di Napoli e Caserta, ricadenti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, dove le forze dell’ordine sono impegnate quotidianamente nel contrasto all’abbandono e ai roghi di rifiuti. Nell’ambito di queste attività, i carabinieri forestali del nucleo di Roccarainola hanno individuato, nel territorio di Palma Campania, un fondo agricolo trasformato in una vera e propria discarica abusiva, dove erano presenti ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, tra cui lastre di amianto, plastiche, imballaggi in legno e bidoni.

UN TERRENO DEVATSTATO DA UN INCENDIO – L’area, estesa per circa 3.000 metri quadrati, si presentava in uno stato di forte degrado. I militari hanno accertato che nei giorni precedenti la zona era stata colpita da un incendio, che aveva provocato la combustione di parte dei rifiuti, generando un grave danno ambientale e la dispersione di sostanze nocive nell’atmosfera e nel suolo.

DENUNCIA E SEQUESTRO – Dalle prime verifiche è emerso che il terreno appartiene a un ex imprenditore del settore conserviero, già titolare di un’azienda oggi dismessa e situata non lontano dal sito sequestrato. Secondo le ipotesi investigative, i rifiuti rinvenuti potrebbero provenire proprio da quell’attività industriale, poi abbandonati e in parte dati alle fiamme. Al proprietario è stato contestato il reato di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, mentre l’intera area è stata sequestrata.