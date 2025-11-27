BISACCIA (rgl) – Un boato improvviso, il fumo che si solleva dalla piccola abitazione al piano terra e la corsa dei soccorsi verso Vico San Filippo. È questo lo scenario che si sono trovati davanti, poco fa, i Carabinieri della stazione di Bisaccia, in provincia di Avellino, accorsi insieme ai Vigili del Fuoco e agli operatori del 118 per un’esplosione all’interno di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe riconducibile a una fuga di gas di natura verosimilmente accidentale. All’interno dell’abitazione si trovavano due uomini, entrambi di origini straniere, che hanno riportato ustioni lievi. I sanitari li hanno soccorsi e trasportati all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove sono attualmente in osservazione. Mentre i tecnici dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza, i Carabinieri stanno effettuando i rilievi necessari per definire con precisione la dinamica dell’incidente. Nonostante la forza dell’esplosione, i primi accertamenti hanno confermato che l’edificio non ha subito crolli, evitando conseguenze ben più gravi.