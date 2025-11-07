CASERTA (rgl) – Un sequestro preventivo per equivalente da oltre 359mila euro è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Maddaloni nei confronti di due persone indagate per peculato, sostituzione di persona, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica, colpisce beni immobili, rapporti finanziari e quote stipendiali riconducibili agli indagati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte illecite si sarebbero protratte da febbraio a dicembre 2024. Una delle persone coinvolte, all’epoca dei fatti dipendente di un ufficio di Poste Italiane, avrebbe sottratto – insieme al complice – somme di denaro dai conti di diversi ignari correntisti, per un totale di 359.246,27 euro. Nel corso dell’esecuzione del sequestro, i militari hanno notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e sottoposto a vincolo reale: 5 beni immobili situati a Casagiove, 18 rapporti finanziari intestati agli indagati e una quota pari a un quinto dello stipendio netto mensile.