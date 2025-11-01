sabato, Novembre 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Atripalda, perde il controllo dell’auto e si ribalta: 44enne estratta viva dai vigili del fuoco

Primo piano
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ATRIPALDA (rgl) – Un boato nella notte, poi la corsa dei soccorsi. Erano da poco passate le 0,50 di questa notte quando un grave incidente stradale ha interrotto la quiete di via Manfredi, nel comune di Atripalda. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Alla guida c’era una donna di 44 anni, residente a Manocalzati, rimasta intrappolata nell’abitacolo. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha lavorato con delicatezza per estrarre la conducente rimasta incastrata tra le lamiere. La donna, una volta liberata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il veicolo e l’area, evitando ulteriori rischi legati a possibili perdite di carburante o cortocircuiti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Atripalda, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Truffa all’anziana con il “finto carabiniere”: denunciato un 20enne nel Casertano
Next article
Fugge contromano per 3 chilometri, resta senza benzina e scappa a piedi: arrestato
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com