ATRIPALDA (rgl) – Un boato nella notte, poi la corsa dei soccorsi. Erano da poco passate le 0,50 di questa notte quando un grave incidente stradale ha interrotto la quiete di via Manfredi, nel comune di Atripalda. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Alla guida c’era una donna di 44 anni, residente a Manocalzati, rimasta intrappolata nell’abitacolo. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha lavorato con delicatezza per estrarre la conducente rimasta incastrata tra le lamiere. La donna, una volta liberata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il veicolo e l’area, evitando ulteriori rischi legati a possibili perdite di carburante o cortocircuiti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Atripalda, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.