MADDALONI (rgl) – Non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo fatto di telefonate, minacce e appostamenti. È quanto emerso a Maddaloni, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 28enne del posto ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. La vicenda è partita nella mattinata di oggi, quando la giovane donna — stanca di vivere nella paura — si è rivolta ai militari raccontando mesi di molestie, aggressioni verbali e intimidazioni, culminate in episodi di natura anche fisica. Gli accertamenti immediatamente avviati dai carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi chiari e concordanti a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato. A tutela della vittima è stato attivato il protocollo del “codice rosso”, che prevede un intervento rapido e coordinato per i casi di violenza di genere, oltre all’attivazione della rete territoriale di protezione, con l’obiettivo di garantire alla donna sicurezza e supporto psicologico.