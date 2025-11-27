NOLA (rgl) – Un grande specchio d’acqua, spazi verdi e nuovi edifici destinati ai servizi pubblici: è il futuro di Piazza d’Armi che il Comune di Nola si prepara a raccontare alla città. Il progetto di riqualificazione dell’area, considerata uno degli snodi principali per chi arriva nel centro cittadino, sarà presentato sabato 29 novembre alle ore 17 nella sala della Casa del Mutilato, in via Fonseca, durante un convegno dedicato al passato, al presente e soprattutto al futuro di questo grande spazio urbano. L’incontro, dal titolo “Riqualificazione di Piazza d’Armi. Passato, presente e futuro: un sogno che diventa realtà?”, è organizzato dal Movimento Piazza d’Armi, il gruppo di volontari che da dieci anni lavora con costanza al fine di trasformare l’area in un vero parco urbano a disposizione della comunità. A introdurre i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, che aprirà ufficialmente il confronto sui progetti dell’amministrazione; del direttore regionale dell’Agenzia del Demanio della Regione Marche, Pierpaolo Russo, figura centrale nei rapporti tra gli enti; e del direttore regionale dell’Agenzia del Demanio della Regione Campania, Mario Parlagreco, da anni impegnato nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. A portare il proprio contributo saranno inoltre il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, che interverrà sul ruolo dei grandi spazi urbani nella pianificazione metropolitana; il segretario dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, Ferdinando Natale Giampietro, per un focus sulle implicazioni progettuali; e il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia, Andrea Prota, che analizzerà gli aspetti tecnici e strutturali del masterplan. La parte centrale del convegno sarà dedicata agli interventi tecnici. Prenderà la parola il colonnello dell’Esercito Italiano Antonio Grilletto, che ripercorrerà la storia militare dell’area; quindi l’architetto Salvatore Solaro della AR Project Soc. Coop., coinvolto nella fase operativa della progettazione; e l’architetto Arturo Petracca, progettista del nuovo assetto di Piazza d’Armi, che illustrerà elementi e visione del progetto. Seguirà l’intervento dell’architetto Annunziata Lanzillotta, dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola, che spiegherà la linea amministrativa seguita dall’Ente. A completare la sessione, il contributo del professore e urbanista Michelangelo Russo, ordinario di Urbanistica al Dipartimento Diarc dell’Università Federico II di Napoli, che approfondirà il ruolo di Piazza d’Armi nel disegno urbano complessivo della città. A chiudere la giornata sarà il presidente del Movimento Piazza d’Armi, Alberto Ruggiero. Proprio Ruggiero sottolinea il valore simbolico dell’iniziativa: “Questo appuntamento rappresenta il coronamento di un’attività portata avanti negli ultimi dieci anni. Abbiamo lavorato intensamente, fianco a fianco con le istituzioni, con un unico obiettivo: trasformare Piazza d’Armi in un vero parco urbano, uno spazio bello, vivo e utile per l’intera comunità”.