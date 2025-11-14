SIRIGNANO (rgl) – Il cuore antico di Sirignano torna a battere al ritmo della sua storia più autentica. Nel fitto intreccio di vicoli e pietre dell’antico centro dei principi Caravita, stasera e domani la magia del Natale Piccirill accende la sua XVI edizione, riportando in vita una tradizione che profuma di memoria, convivialità e orgoglio identitario. La Pro Loco Sant’Andrea presenta una due giorni che avvolgerà il centro storico in un’atmosfera sospesa tra passato e presente: sapori, profumi, musica popolare e arte si intrecceranno in un evento che rappresenta un viaggio nella cultura sirignanese e nelle sue radici più profonde. Nacchere, tammorre e fisarmoniche accompagneranno i gruppi musicali che si esibiranno dal vivo, trasformando le strade in un piccolo teatro all’aperto. Nel pomeriggio di oggi e domani, dalle 16.30, il Forum giovanile guiderà i visitatori in visite gratuite tra i luoghi simbolo della tradizione cittadina. Il punto d’incontro è piazza Croce, all’incrocio tra via Roma e via Fiordelisi. Dalle 18, nella suggestiva corte di palazzo Caravita, hobbisti e artigiani apriranno i loro chioschi con dimostrazioni dal vivo, restituendo all’antico palazzo l’atmosfera operosa di un tempo.

LE ORIGINI DEL “NATALE PICCIRILL” – Il “Natale Piccirill” affonda le sue radici nei primi anni del Novecento. La tradizione narra che il viceparroco don Francesco Fiordelisi, desideroso di consentire anche alle famiglie più povere di festeggiare dignitosamente la ricorrenza di Sant’Andrea, donò loro un pacchetto di alici fresche. Un gesto semplice, ma capace di generare un moto spontaneo di gratitudine: i fedeli ricambiarono offrendo al Santo ciò che avevano, trasformando quel dono inatteso in una sorta di Natale anticipato. Da allora il 29 novembre è diventato il cenone di vigilia, mentre il 30 novembre, giorno di Sant’Andrea, si celebra il pranzo solenne del piccolo Natale sirignanese. Una tradizione popolare che, anno dopo anno, continua a essere tramandata come simbolo di identità e comunità.

LE PAROLE DELLA PRO LOCO – “Questa festa appartiene alla nostra storia e tiene legate intere generazioni – afferma Domenico Lippiello, presidente della Pro Loco Sant’Andrea –. Noi abbiamo avuto il merito di farla conoscere anche fuori dai confini cittadini e vi invitiamo a viverla con noi. L’elemento fondante è la condivisione, quel senso di convivialità che si rinnova ogni anno”.

IL VIAGGIO NEL GUSTO – Come ogni edizione, il “Natale Piccirill” è anche un trionfo di gastronomia tradizionale. Tra i sapori che si potranno assaggiare: linguine noci e alici, polenta al sugo con salsiccione, polenta con fagioli, baccalà fritto, alici fritte, pizza di raurinio, zuppa di fagioli e cotiche, panino con porchetta, patatine fritte, montanara, caciocavallo impiccato, caldarroste e pizza fritta al cioccolato. Il tutto accompagnato da vin cotto e vino rosso irpino, per un’esperienza che unisce gusto, storia e comunità.