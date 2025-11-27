NAPOLI (rgl) – Una seduta densa di provvedimenti che guardano al presente ma soprattutto al futuro del territorio metropolitano. Nel pomeriggio di ieri, nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato una serie di interventi strategici destinati a incidere in maniera concreta sul sistema scolastico, sulla viabilità e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra questi, spicca l’importante avanzamento del progetto per il nuovo istituto scolastico di Saviano, destinato a diventare uno dei poli educativi più moderni dell’area vesuviana.

SAVIANO: 15 MILIONI PER IL “MONTALCINI-FERRARIS” – Grande attenzione è stata dedicata al mondo della scuola, tema centrale della seduta. L’assemblea ha approvato il riallineamento delle spese di progettazione per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica dell’Istituto “Rita Levi Montalcini – Galileo Ferraris” di Saviano, per un importo pari a un milione di euro, all’interno di un investimento complessivo di 15 milioni. Il nuovo complesso sorgerà in un’area strategica, tra via Cosimo Luigi Miccoli e la stazione della Circumvesuviana della linea Napoli–Baiano, su un terreno di circa 14mila metri quadrati confiscato alla criminalità organizzata e trasferito alla Città Metropolitana. Una scelta dal forte valore simbolico, che trasforma un bene sottratto alle mafie in un’infrastruttura destinata alla formazione delle nuove generazioni. La struttura potrà accogliere fino a 750 studenti, con 30 classi, laboratori, biblioteca, uffici amministrativi, spazi di aggregazione flessibili e una palestra con spalti e spogliatoi, offrendo un ambiente moderno, sicuro e funzionale agli studenti di Saviano e dei comuni limitrofi.

NUOVE PALESTRE E IMMOBILI PER ELIMINARE I FITTI PASSIVI – Via libera anche a due acquisizioni strategiche nel settore scolastico. La prima riguarda un suolo del Comune di Sant’Antonio Abate, che verrà destinato alla costruzione di una palestra per l’istituto “Vitruvio”. La seconda è l’acquisizione di uno stabile a Sant’Antimo, del valore di 250mila euro, destinato all’ampliamento del Liceo “Laura Bassi”. L’intervento permetterà l’eliminazione del fitto passivo attualmente sostenuto per gli spazi di via Ottaviello – via degli Oleandri, generando un risparmio di 65mila euro l’anno.

VIABILITA’: 500 MILA PER LA SS 269 DEL FAITO – Sul fronte della viabilità, il Consiglio ha stanziato 2,7 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale di competenza. Particolarmente significativa la quota di 500mila euro destinata alla ex Strada Statale 269 del Monte Faito, tratto che necessita da tempo di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei costoni e per la prevenzione di fenomeni franosi.

UN MILIONE PER GLI EVENTI NATALIZI – Il Consiglio ha inoltre approvato un milione di euro per iniziative legate al periodo natalizio 2025. Licenziati anche due regolamenti: quello relativo alla disciplina dei contratti e quello dedicato alla concessione temporanea del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Il nuovo documento definisce criteri, procedure, divieti e canoni per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni, puntando a valorizzare il patrimonio culturale dell’Ente e a garantirne un impiego rispettoso e coerente con il valore storico-artistico.