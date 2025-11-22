QUALIANO (rgl) – Una serata di terrore e violenza a Qualiano, dove una donna di 35 anni è stata brutalmente accoltellata nel piazzale antistante la sua abitazione, all’interno del parco Cerqua. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21:30 e resta, al momento, avvolta nel mistero: a colpirla sarebbe stato un uomo non ancora identificato, fuggito subito dopo il ferimento. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti pochi minuti dopo l’allarme, trovando la donna in condizioni gravissime, con ferite multiple inferte in diverse parti del corpo. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarla. Le indagini sono ora in pieno corso: i militari stanno ascoltando vicini e familiari, acquisendo eventuali filmati di videosorveglianza e ricostruendo ogni dettaglio per dare un nome all’aggressore e comprendere il movente dell’aggressione.