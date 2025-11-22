domenica, Novembre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Qualiano, 35enne aggredita e ferita a coltellate nel piazzale davanti casa

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

QUALIANO (rgl) – Una serata di terrore e violenza a Qualiano, dove una donna di 35 anni è stata brutalmente accoltellata nel piazzale antistante la sua abitazione, all’interno del parco Cerqua. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21:30 e resta, al momento, avvolta nel mistero: a colpirla sarebbe stato un uomo non ancora identificato, fuggito subito dopo il ferimento. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti pochi minuti dopo l’allarme, trovando la donna in condizioni gravissime, con ferite multiple inferte in diverse parti del corpo. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarla. Le indagini sono ora in pieno corso: i militari stanno ascoltando vicini e familiari, acquisendo eventuali filmati di videosorveglianza e ricostruendo ogni dettaglio per dare un nome all’aggressore e comprendere il movente dell’aggressione.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Sant’Anastasia, stuntman morto al circo: fuori pericolo il collega ferito
Next article
Regionali Campania 2025: sei candidati alla presidenza, ecco come si vota
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com