QUARTO (rgl) – Notte di follia e terrore a Quarto. Due ragazzini di appena 15 anni hanno seminato il caos sparando colpi d’arma da fuoco per strada e tentando di fuggire in sella a uno scooter bianco. Un inseguimento ad alta tensione, terminato con il loro arresto, ha tenuto impegnati per ore i carabinieri della tenenza di Quarto, che li hanno infine rintracciati e bloccati nelle loro abitazioni. Erano da poco passate le 21.30 quando in via Limata si sono uditi due forti spari a distanza di pochi minuti. Un uomo, che ha assistito alla scena, ha chiamato immediatamente il 112, raccontando ai militari di temere che i colpi fossero stati esplosi proprio contro di lui. Scatta così la caccia ai responsabili: grazie alle informazioni raccolte e alla segnalazione di due giovani in fuga su uno scooter bianco, le pattuglie si mettono sulle loro tracce. Ne nasce un inseguimento ad alta velocità tra le strade trafficate del centro cittadino, durante il quale i due minorenni riescono temporaneamente a far perdere le proprie tracce. Ma la loro fuga dura poco. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso e le testimonianze dei presenti permettono ai carabinieri di risalire alla loro identità e di rintracciarli nelle rispettive abitazioni. Durante le perquisizioni, i militari recuperano anche una pistola a salve priva di tappo rosso, l’arma utilizzata per esplodere i colpi, gettata in un cassonetto, e lo scooter impiegato per la fuga. I due quindicenni sono stati quindi arrestati per concorso in resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi ed esplosioni pericolose, e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei a Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.