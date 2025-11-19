CAIVANO (rgl) – Una nube densa e scura che sale tra le case, i sacchi di rifiuti che bruciano come una miccia accesa nel cuore della Terra dei Fuochi, e dall’altra parte dello schermo una control room che osserva, registra, identifica. È così che, a Caivano, è scattato uno dei primi arresti in flagranza differita per reati ambientali, reso possibile dal nuovo decreto legge e da un sistema di videosorveglianza avanzato dedicato al contrasto dell’inquinamento. L’operazione è il risultato del lavoro congiunto dei carabinieri della regione Forestale Campania e del comando provinciale di Napoli, impegnati in un dispositivo che integra la nuova normativa con una struttura tecnologica in grado di accorciare drasticamente i tempi tra il reato e l’intervento. La control room – spiegano fonti investigative – “accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento” sui territori di Napoli e Caserta, consentendo una risposta coordinata e immediata. A finire in manette è stato un 57enne di Acerra, immortalato dalle telecamere mentre appiccava il fuoco a 25 sacchi di scarti tessili, quintali di rifiuti la cui combustione ha generato una colonna di fumo visibile a distanza e pericolosamente vicina ad alcune abitazioni. Le immagini mostrano l’uomo mentre alimenta le fiamme e poi si allontana a bordo del suo suv, lasciando dietro di sé il rogo. Grazie al supporto della control room, le pattuglie del Nipaaf e della stazione carabinieri di Caivano hanno immediatamente ricostruito il percorso del veicolo, risalendo al proprietario. Il 57enne è stato rintracciato nella sua abitazione poche ore dopo e arrestato in flagranza differita, come previsto dal decreto recentemente entrato in vigore. Ora si trova ai domiciliari, in attesa di giudizio.