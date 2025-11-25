BENEVENTO (rgl) – Un blitz mirato, capace di smascherare l’illecito commercio di abbigliamento contraffatto nel cuore del Sannio. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, durante un servizio finalizzato al contrasto della contraffazione di marchi e segni distintivi, hanno effettuato un controllo presso l’unità locale di una ditta individuale della provincia. Gli agenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno esaminato attentamente i capi di abbigliamento esposti sugli scaffali, confrontando logo, etichette, cuciture, confezionamento e cartellini con quelli dei prodotti originali. L’ispezione ha rivelato che numerosi articoli griffati — tra cui felpe, t-shirt, pantaloni e camicie a marchio Ralph Lauren, Nike, Lacoste e Gant — presentavano evidenti difformità rispetto agli originali: materiali scadenti, cuciture irregolari, loghi alterati, packaging non conforme e imperfezioni di fabbricazione. Per confermare la natura contraffatta dei prodotti, è stato richiesto l’intervento di un tecnico specializzato nel settore. L’esito delle verifiche ha portato al sequestro di circa 2.000 capi di abbigliamento e al deferimento del titolare della ditta all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di commercio di merce contraffatta.