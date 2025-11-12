NAPOLI (rgl) – Manca ancora più di un mese al Capodanno, ma i “botti” illegali hanno già fatto la loro comparsa. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato un 28enne di Afragola, sorpreso nel quartiere Soccavo con oltre un chilo e mezzo di esplosivo nascosto nel bauletto del suo scooter. Il giovane, fermato in via Cinthia dai militari della Stazione di Napoli Rione Traiano, trasportava 48 artifizi pirotecnici “Rambo”, micidiali ordigni artigianali privi di qualsiasi omologazione. Un carico instabile e altamente pericoloso, tanto che un singolo innesco accidentale avrebbe potuto provocare una violenta esplosione, mettendo a rischio la vita del conducente e dei passanti. L’operazione, condotta con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli, ha consentito di mettere in sicurezza il materiale e avviare immediati accertamenti sull’origine dei fuochi. La perquisizione si è poi estesa all’abitazione del giovane, ad Afragola, dove i carabinieri della compagnia di Casoria hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana, tre cartucce calibro 12 e strumenti per la coltivazione e il confezionamento indoor della droga. Il 28enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni, mentre lui e il padre convivente sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.