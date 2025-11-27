TRAMONTI (rgl) – Un colpo silenzioso ma devastante: centrali di telecomunicazione prese di mira, metalli preziosi trafugati e migliaia di utenze telefoniche interrotte. È questo lo scenario emerso dall’indagine che ha portato oggi all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di tre uomini. Nella mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Tramonti, insieme all’Aliquota Operativa della compagnia di Amalfi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura dell’obbligo di dimora nei confronti di Vincenzo B., Giovanni M. e Vincenzo B., accusati di furto aggravato in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione accusatoria, tra maggio 2024 e marzo 2025 gli indagati si sarebbero introdotti più volte nelle centrali di telecomunicazione di Tramonti, trafugando 28 testine in plastica contenenti contatti in rame, berillio, bronzo fosforoso e platino, per un valore complessivo di circa 12.000 euro. Quei componenti costituivano i terminali di 2.800 utenze telefoniche fisse, provocando malfunzionamenti e interruzioni nei servizi destinati a privati e pubbliche amministrazioni. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica Vicario, Rocco Alfano, che ha sottolineato la gravità di un fenomeno che non solo colpisce il patrimonio aziendale, ma incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.