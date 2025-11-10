lunedì, Novembre 10, 2025
Atripalda, rapina all’alba in sala slot: pistola in pugno e colpo da migliaia di euro

CampaniaAvellinoCronaca
Less than 1 min.read

ATRIPALDA (rgl) – Momenti di terrore ad Atripalda, dove all’alba di oggi due uomini, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione in una sala slot e si sono fatti consegnare l’incasso, prima di fuggire. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando i due rapinatori hanno colto di sorpresa il dipendente presente nel locale, approfittando dell’orario prossimo alla chiusura. Con il volto coperto e un’arma in pugno, i malviventi hanno minacciato il lavoratore, costringendolo ad aprire la cassa e la cassaforte. In pochi minuti si sono impossessati del denaro contante e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino non è stato ancora quantificato con precisione, ma si parla di svariate migliaia di euro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

