ROCCARAINOLA (rgl) – Una notte di tensione e mistero dietro un gesto che scuote l’intero mondo dell’informazione campana. Un furgone carico di giornali, appena partito dalla tipografia della zona industriale di Caserta, è stato assaltato da un commando armato nel cuore della notte. Il mezzo stava per raggiungere il centro di distribuzione regionale di Roccarainola, nodo nevralgico della filiera che ogni giorno smista i quotidiani verso le edicole di tutta la Campania. Secondo le prime ricostruzioni, cinque uomini incappucciati, armati e a bordo di una Bmw scura, hanno intercettato il furgone intorno alle 3 del mattino, davanti ai cancelli dell’agenzia di distribuzione “Di Canto ”, nel territorio del comune di Roccarainola al confine con Cicciano. Il conducente, minacciato con una pistola, è stato costretto a consegnare il mezzo: i rapinatori si sono poi dileguati con l’intero carico di copie appena stampate dei quotidiani Roma, Metropolis e Sannio Quotidiano. La scena dell’assalto, durata pochi minuti, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area industriale. Il furgone è stato ritrovato alcune ore dopo a Casalnuovo di Napoli, vuoto e abbandonato, grazie al segnale Gps. A bordo, non c’era più traccia dei giornali destinati alle edicole. L’effetto è stato immediato: questa mattina, in Campania, le copie di “Roma”, “Metropolis” e “Sannio Quotidiano” non sono arrivate in edicola. Un fatto senza precedenti che ha scosso profondamente le redazioni e le maestranze editoriali. L’Ordine dei Giornalisti della Campania ha parlato di “episodio grave e inquietante”, chiedendo un’indagine tempestiva e trasparente. Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (Sugc) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) hanno espresso solidarietà ai colleghi coinvolti: “Fare informazione in Campania è sempre più difficile — si legge nella nota —. Portare i giornali in edicola è diventato un atto di resistenza civile”. Anche la Federazione Italiana Liberi Editori (File) ha condannato con forza l’accaduto, definendolo “un attentato alla libertà di stampa” e invitando le autorità a fare piena luce sui mandanti del gesto: “Colpire la distribuzione significa colpire il diritto dei cittadini ad essere informati”, ha dichiarato il presidente Roberto Paolo.