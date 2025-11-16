CASALNUOVO (rgl) – Un colpo a salve, trenta euro e una confezione di mozzarelle. È l’assurdo bottino della rapina andata in scena ieri sera a Casalnuovo, dove la paura ha preso il sopravvento in pochi secondi all’interno di un piccolo alimentari di corso Umberto I. Era l’orario di chiusura quando un uomo, il volto parzialmente coperto, ha fatto irruzione nel negozio gestito da un commerciante di 87 anni. Senza esitare, il malvivente ha esploso un colpo a salve con l’intento di intimidire l’anziano titolare, poi ha arraffato il denaro presente in cassa – appena 30 euro – e una confezione di mozzarelle, prima di darsi alla fuga lungo la strada principale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità dell’autore.