Regionali Campania 2025, Roberto Fico è il nuovo governatore

NAPOLI (rgl) – La battaglia campana delle Regionali si chiude con un verdetto netto: Roberto Fico è il nuovo governatore della Campania. Un risultato largo, persino più ampio delle previsioni, che il diretto interessato sintetizza con un messaggio politico chiarissimo: “Questa maggioranza batte il governo Meloni”. Una frase che diventa subito il simbolo di una vittoria che va oltre i confini regionali e ridisegna gli equilibri del campo progressista nazionale. La rimonta auspicata dal centrodestra, nonostante una campagna elettorale condotta con toni muscolari e un dispiegamento massiccio di ministri in visita quotidiana, non è mai realmente partita. Fico, sostenuto da un’ampia coalizione e trascinato dai buoni risultati di Pd e M5S, si attesta al 59%, mentre Edmondo Cirielli si ferma intorno al 36%, pur raddoppiando i voti rispetto alla sconfitta pesante di Caldoro cinque anni fa contro Vincenzo De Luca. Dopo giorni di attacchi personali — dalle polemiche sul posto barca all’intensa polarizzazione su ogni tema caldo — l’ex presidente della Camera smorza i toni e annuncia: “Da oggi le istituzioni vengono prima di tutto. Sarò il presidente di chi mi ha votato e di chi non lo ha fatto”. Al suo fianco, poche ore dopo, arrivano a Napoli tutti i leader del campo largo: Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Magi, trasformando la sede del comitato in un laboratorio politico che guarda già alle prossime elezioni nazionali. L’affluenza si conferma il grande malato della democrazia campana: ha votato solo il 44% degli aventi diritto, oltre undici punti in meno rispetto alla precedente tornata. Un dato che preoccupa, ma non frena l’entusiasmo del fronte progressista, che registra un risultato storico: tutte le otto liste a sostegno di Fico superano la soglia di sbarramento del 2,5%. Nel centrodestra, invece, quattro liste su otto restano fuori dal Consiglio regionale. Sul piano dei partiti, il Pd è primo, M5S guadagna terreno trainato dalla candidatura di Fico, mentre la lista “A testa alta” di Vincenzo De Luca si piazza al terzo posto della coalizione. Sul fronte opposto, Fratelli d’Italia supera Forza Italia di misura, mentre la Lega resta indietro.

LE PREFERENZE – Capitolo preferenze: a Napoli brillano Giorgio Zinno (18.790 voti), Salvatore Madonna (15.843), Massimiliano Manfredi (14.802), Bruna Fiola (13.141), Subito a seguire Loredana Raia 12.500 e Francesca Amirante 10.500. Nel M5S svetta Luca Trapanese con 6.500 voti; ottimi risultati anche per Lucia Fortini (sfiora i 10mila voti) e Giovanni Porcelli (oltre quota 9000) nella lista “A testa alta”. Tra i socialisti di Avanti Campania risultano in testa Giovanni Mensorio (oltre 10mila preferenze) e Peppe Sommese (5mila). Crollo di Valeria Ciarambino (1.700 voti). Nella lista “Fico presidente” primo è Nino Simeone (con 3.500). Nella lista Alleanza verdi-sinistra: bene Carlo Ceparano (5mila), e Rosario Andreozzi oltre quota 4mila. Per Casa riformista riscontri per l’ex sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto (oltre 10.500) e Armando Cesaro a oltre 8mila. Nel centrodestra si fanno notare Ira Fele (Fdi, oltre 7.700 voti) moglie del deputato Michele Schiano, Marco Nonno (6500), e in Forza Italia Massimo Pelliccia e Susy Panico. In “Cirielli presidente” il primo risulta essere Francesco Iovino 4.327. Deludente, invece, il risultato di Daniela Di Maggio, madre di GiòGiò, che si ferma a 769 preferenze per la Lega. Fuori Napoli, lo scenario si fa altrettanto vivace. Ad Avellino il democrat Maurizio Petracca supera quota 20mila preferenze, mentre la contesa cittadina tra gli ex sindaci Nargi e Festa anima il centrodestra. A Benevento domina la lista Mastella, con il figlio del sindaco, Pellegrino, oltre le 12mila preferenze. Nella provincia di Caserta spiccano gli oltre 23mila voti di Giovanni Zannini (Fi). A Salerno, invece, il Pd rimescola gli equilibri: Corrado Matera supera l’uscente Franco Picarone, mentre Andrea Volpe vola oltre le 14mila preferenze.