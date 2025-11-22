NAPOLI (rgl) – Sta per scattare uno dei passaggi politici più importanti per la nostra regione: domenica 23 novembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 novembre (dalle 7 alle 15) i cittadini dei 550 comuni campani torneranno alle urne in 5825 sezioni per scegliere il nuovo Presidente della Giunta regionale e i 50 consiglieri che siederanno in Consiglio. Un voto diretto, che determinerà non solo chi guiderà la Regione nei prossimi cinque anni, ma anche i nuovi equilibri politici tra le cinque province. Il sistema è chiaro: vince chi prende più voti, anche senza superare il 50%. E un secondo elemento non meno rilevante: il candidato presidente arrivato secondo entrerà comunque in Consiglio, nel ruolo di capo dell’opposizione. Per votare sarà necessario presentarsi con documento valido e tessera elettorale. In caso di tessera smarrita, deteriorata o con gli spazi per i timbri esauriti, ci si può rivolgere all’ufficio elettorale del proprio Comune per il rilascio del duplicato, approfittando delle aperture straordinarie dei giorni precedenti il voto e delle stesse giornate elettorali. Subito dopo la chiusura delle urne, alle 15 di lunedì 24 novembre, partirà lo spoglio.

LA SCHEDA VERDE: COME SI LEGGE E COME SI VOTA – Ogni elettore riceverà una scheda di colore verde, identica in tutta la Campania ma con simboli e liste variabili a seconda della circoscrizione.

La scheda è divisa in due sezioni:

a destra: i nomi dei candidati alla presidenza della Regione;

a sinistra: i simboli delle liste che li sostengono, accompagnati dalle righe per le preferenze.

COME SI VOTA – Il sistema permette diverse modalità di voto.

Voto al solo presidente – Si può tracciare un segno sul nome del candidato governatore: il voto non si estende alle liste.

Voto alla lista – Si può barrare un simbolo di lista: il voto vale automaticamente anche per il candidato presidente collegato.

Voto disgiunto – È una delle caratteristiche più rilevanti: l’elettore può scegliere un presidente e una lista che non lo sostiene. Per farlo basta barrare il nome del presidente desiderato e, separatamente, il simbolo di una lista collegata ad altro candidato.

Le preferenze – Accanto a ogni simbolo di lista compaiono due righe per le preferenze. L’elettore può: indicare una preferenza, scrivendo il cognome del candidato consigliere; indicarne due, purché rispettino l’alternanza di genere: un uomo e una donna della stessa lista, altrimenti la seconda viene annullata.

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA – Sono sei i nomi che si contenderanno la guida della Regione Campania sostenuti da 20 liste: Roberto Fico, sostenuto dall’alleanza di centrosinistra con 8 liste; Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, appoggiato anch’egli da 8 liste; Carlo Arnese, con la lista “Forza del Popolo”; Stefano Bandecchi, con “Dimensione Bandecchi”; Nicola Campanile, con la civica “Per le persone e la comunità” e Giuliano Granato, alla guida della lista unitaria della sinistra movimentista “Campania Popolare”.

COME SI ASSEGNANO I SEGGI E COSA PREVEDE LA LEGGE ELETTORALE – Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, distribuiti tra le province nel seguente modo:

Napoli: 27

Salerno: 9

Caserta: 8

Avellino: 4

Benevento: 2

La nuova legge elettorale, la numero 17 del 2024, introduce alcune novità: la soglia di sbarramento al 2,5% per tutte le liste, singole o coalizzate; premio di maggioranza del 60% dei seggi (30 consiglieri) alla coalizione del presidente eletto, anche se non raggiunge tale quota. Eliminato il precedente limite del 65% massimo per una coalizione. Non è più prevista l’incompatibilità tra assessori regionali e consiglieri: chi viene nominato assessore mantiene il seggio, che viene solo sospeso.