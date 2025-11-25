NAPOLI (rgl) – Sembrava una sfida aperta, ma lo spoglio l’ha trasformata in un’onda. Roberto Fico conquista la Campania con un risultato netto, superiore perfino alle aspettative della vigilia, e diventa il nuovo presidente della Regione con 1.285.636 voti, pari al 60,63%. Una vittoria che ribalta i rapporti di forza e che lascia al suo principale sfidante, Edmondo Cirielli, solo il 35,72% (757.524 voti), nonostante una campagna elettorale muscolare condotta dal centrodestra con ministri e leader nazionali quotidianamente in campo. Le urne certificano non solo il successo personale dell’ex presidente della Camera, ma anche la solidità del “campo largo”. Le liste che lo sostengono sfiorano il 61,20%, superando perfino il consenso raccolto dal candidato presidente. A trainare, oltre al Pd al 18,41%, anche A Testa Alta (8,33%), la lista ispirata da Vincenzo De Luca, e un M5S al 9,12% che migliora sensibilmente la propria presenza in Consiglio. Bene anche Avanti Campania (5,89%), Casa Riformista (5,82%) e la civica Roberto Fico Presidente (5,41%). Sul fronte opposto, il centrodestra ottiene con le liste il 35,24%, meno del suo candidato: Fratelli d’Italia resta primo partito della coalizione (11,93%), seguita da Forza Italia (10,72%) e dalla Lega (5,51%). Le civiche di Cirielli non riescono a invertire il trend. Con la certificazione dei voti, arriva anche la nuova geografia del Consiglio regionale: 33 seggi al centrosinistra, 18 al centrodestra, compresi i candidati presidenti. Una maggioranza ampia, che offre a Fico una base di governo solida sin dall’inizio della legislatura.

I 50 CONSIGLIERI ELETTI

CENTROSINISTRA COALIZIONE FICO Totale: 32 consiglieri + il presidente (33)

PD: 10 CONSIGLIERI

(Napoli) Giorgio Zinno – 39.446; Salvatore Madonna – 38.855; Massimiliano Manfredi – 30.591; Loredana Raia – 29.321; Bruna Fiola – 28.408. Francesca Amirante – 21.928

(Salerno) Corrado Matera – 19.621; Franco Picarone – 13.174

(Caserta) Marco Villano 12.509

(Avellino) Maurizio Petracca 25.507

M5S 2050: 5 CONSIGLIERI

(Napoli) Luca Trapanese 12.769; Salvatore Flocco – 6.263; Gennaro Saiello – 6.086; Elena Vignati – 4.767.

(Caserta) Raffaele Aveta 6.445

A TESTA ALTA: 4 CONSIGLIERI

(Napoli) Giovanni Porcelli – 20.833; Lucia Fortini – 17.748.

(Salerno) Luca Cascone 20.877

(Caserta) Gennaro Oliviero 17.138

AVANTI CAMPANIA: 3 CONSIGLIERI

(Napoli) Giovanni Mensorio 22.053

(Salerno) Andrea Volpe 17.305

(Caserta) Giovanni Iovino 9.791

CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA: 3 CONSIGLIERI

(Napoli) Ciro Buonajuto 19.230

(Caserta) Pietro Smarrazzo 10.374

(Avellino) Vincenzo Alaia 19.396

ROBERTO FICO PRESIDENTE: 3 CONSIGLIERI

(Napoli) Nino Simeone – 7.854; Davide D’Errico – 4.505

(Salerno) Giovanni Maria Cuofano 4.979

ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 2 CONSIGLIERI

(Napoli) Carlo Ceparano – 9.691; Rosario Andreozzi – 7.404

MASTELLA – NOI DI CENTRO: 2 CONSIGLIERI

(Napoli) Giuseppe Barra 6.221

(Benevento) Pellegrino Mastella 13.841

CENTROSINISTRA COALIZIONE FICO Totale: 17 consiglieri + candidato presidente (18)

FRATELLI D’ITALIA: 6 CONSIGLIERI

(Napoli) Ira Fele – 14.780; Gennaro Sangiuliano (Genny) – 9.897; Raffaele Maria Pisacane – 9.727.

(Salerno) Giuseppe Fabbricatore (Peppe) – 13.836

(Caserta) Vincenzo Santangelo – 11.313

(Avellino) Ettore Zecchino – 3.737

FORZA ITALIA: 6 CONSIGLIERI

(Napoli) Massimo Pelliccia – 16.508; Susy Panico – 12.909

(Salerno) Roberto Celano 8.650

(Caserta) Giovanni Zannini 31.932

(Avellino) Livio Petitto 9.083

(Benevento) Fernando Errico 10.704

LEGA: 3 CONSIGLIERI

(Napoli) Michela Rostan 11.032

(Salerno) Mimmo Minella 5.941

(Caserta) Massimo Grimaldi 9.250

MODERATI E RIFORMISTI: 2 CONSIGLIERI

(Napoli) Francesco Iovino 8.190

(Salerno) Sebastiano Odierna 3.18