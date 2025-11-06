NAPOLI (rgl) – Un’enorme distesa di detriti e materiali di scarto, centinaia di auto e macchinari in funzione: così i carabinieri forestali del Nucleo di Napoli hanno scoperto, nel cuore della città, una maxi area trasformata in discarica abusiva. L’operazione rientra in un ampio piano di controlli mirato alla prevenzione degli illeciti ambientali, edilizi e legati al ciclo dei rifiuti. Durante le verifiche in via Mongolfiera, i militari hanno individuato un terreno di circa 10.000 metri quadrati utilizzato come base operativa per lavori di movimento terra e parcheggio per auto a noleggio. In realtà, l’area era stata riempita con oltre 100.000 metri cubi di rifiuti di demolizione, utilizzati per livellare il suolo e realizzare una pavimentazione non autorizzata. Il materiale, apparentemente dichiarato come “materia prima secondaria”, conteneva invece cavi elettrici, plastica, vetro e ceramica, classificandosi a tutti gli effetti come rifiuto speciale. Dalle indagini è emerso inoltre che il conduttore del fondo, titolare di una società di autonoleggio, avesse preso in locazione l’area per adibirla a parcheggio, in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche previste dal Piano Comunale. Al termine delle attività, l’intera area è stata posta sotto sequestro e denunciati in concorso tra loro il titolare della ditta edile, il locatore del terreno e i proprietari, per gestione illecita di rifiuti e opere edilizie abusive.