NAPOLI (rgl) – Crescono i numeri, ma non la consapevolezza. È il paradosso che emerge dal nuovo dossier di Legambiente “Facciamo secco il sacco – Focus RAEE”, presentato in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Nel 2024 la raccolta nazionale dei rifiuti elettronici torna a salire, raggiungendo 358.138 tonnellate, pari a 6,07 kg a persona. Ma la Campania, pur contribuendo con 16.897 tonnellate – una delle quote più alte del Mezzogiorno – resta fanalino di coda per raccolta pro capite: appena 3,02 kg per abitante, meno della metà della media italiana. Un dato che sorprende, visto l’elevato volume complessivo dei flussi e che, secondo Legambiente, conferma una criticità strutturale: il coinvolgimento dei cittadini resta insufficiente. L’analisi territoriale mette in luce un quadro fortemente disomogeneo. Caserta è l’unica provincia con trend positivo (+8,7% sul 2023) e la migliore per performance pro capite (5,21 kg/ab). Seguono Salerno (3,48), Avellino (3,46) e Benevento (2,41). Napoli, pur essendo la provincia con la maggiore raccolta assoluta (6.483 tonnellate), è penultima a livello regionale: solo 2,18 kg per abitante.

Per Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, il nodo resta l’insufficiente informazione: “La raccolta dei RAEE è ancora lontana dagli obiettivi UE. Serve potenziare la rete e migliorare gli impianti, ma soprattutto promuovere campagne di sensibilizzazione che trasformino questi rifiuti in risorse per l’economia circolare”. Imparato ricorda inoltre le criticità del sistema: presenza di flussi paralleli non tracciati, disomogeneità tra territori e una cittadinanza spesso ignara delle corrette modalità di conferimento. Il dossier entra poi nel merito delle quantità raccolte: nel 2024, in Campania, sono stati avviati a riciclo circa 194mila frigoriferi (R1), 55mila lavatrici (R2), 305mila televisori e monitor (R3), 861mila piccoli elettrodomestici e dispositivi IT (R4) e 1,2 milioni di sorgenti luminose (R5). Tradotti in numeri più immediati, significa che ogni 1.000 abitanti si raccolgono in media 195 frigoriferi, 55 lavatrici, 305 TV, 860 piccoli elettrodomestici e 1.250 lampadine. La rete regionale conta 437 siti tra centri di raccolta comunali, luoghi di raggruppamento della distribuzione e altri servizi tecnici. L’82% dei RAEE passa dai centri comunali, ma la distribuzione varia sensibilmente: a Benevento arrivano al 95,7%, mentre ad Avellino e Caserta cresce il peso dei punti della distribuzione (rispettivamente 28,8% e 22%). A Napoli sono attivi 140 siti, con l’82,9% della raccolta che transita dai CdR.

Significativo anche il valore dei “premi di efficienza”, gli incentivi economici riconosciuti ai gestori che garantiscono alti standard qualitativi: nel 2024 in Campania sono stati erogati oltre 1,18 milioni di euro, più della metà nella provincia di Caserta (560mila euro), seguita da Napoli (365mila). In aumento anche le iscrizioni dei punti vendita al sistema di tracciabilità, spinte dall’entrata in vigore della legge 166/2024: 191 gli esercizi registrati entro fine anno. Ma il capitolo più critico resta quello dei flussi illegali. In Europa oltre un terzo dei RAEE segue canali non ufficiali; nel mondo appena il 17-20% viene correttamente riciclato. Una parte dei rifiuti elettronici campani – come ricordano i rapporti del Centro di Coordinamento RAEE – sarebbe tuttora intercettata da circuiti paralleli, responsabili anche del dato pro capite più basso d’Italia registrato nel 2023. Il quadro tracciato da Legambiente è complesso: l’infrastruttura di raccolta c’è, il sistema normativo è solido, ma manca il tassello decisivo, la partecipazione dei cittadini. Una sfida che, per essere vinta, dovrà passare da informazione, responsabilità condivisa e un cambio culturale ancora tutto da costruire.