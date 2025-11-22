CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Una carrozzeria trasformata in un deposito di rifiuti pericolosi, priva di ogni autorizzazione e alimentata da un allaccio illegale alla rete elettrica. È ciò che i carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno scoperto nel corso di un servizio mirato a contrastare lo sversamento incontrollato di materiali nocivi, attività che continua a rappresentare una piaga ambientale per l’intera area. Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che il titolare, un 58enne del posto, non era in grado di esibire la documentazione necessaria allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’officina. All’interno dello stabile, infatti, erano presenti oli esausti, componenti meccaniche, barattoli di vernice, paraurti e altro materiale derivante dalle lavorazioni, tutti accumulati senza alcuna procedura di gestione o sicurezza. A rendere il quadro ancora più grave, la scoperta di una cabina di verniciatura realizzata completamente in modo abusivo, priva delle dotazioni minime previste dalla normativa e potenzialmente pericolosa per chiunque vi operasse. L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale. Per il 58enne è scattata anche una denuncia per furto di energia elettrica: i carabinieri hanno infatti accertato un allaccio diretto alla rete pubblica che alimentava l’attività fantasma.