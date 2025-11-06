AVELLINO (rgl) Tensione e violenza nel cuore di Avellino. Nella serata di ieri, in via Del Balzo, una segnalazione di rissa ha fatto scattare l’intervento immediato delle volanti della Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, la scena era ancora concitata: diverse persone si trovavano per strada, alcune in evidente stato di agitazione. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione di sei persone, tra cui quattro giovani. Uno di questi, particolarmente nervoso e poco collaborativo, si è scagliato contro i poliziotti, costringendoli a intervenire per riportarlo alla calma e condurlo negli uffici della Questura. Poco dopo, un altro dei giovani coinvolti si è presentato spontaneamente negli uffici di Polizia, ma anche lui ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale. Al termine degli accertamenti, entrambi i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà: il primo per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, il secondo per oltraggio a pubblico ufficiale. Nessuno dei presenti ha richiesto l’intervento dei sanitari. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire con precisione le cause e le dinamiche della rissa, nonché per verificare le responsabilità delle altre persone identificate sul posto.