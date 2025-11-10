lunedì, Novembre 10, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Roccarainola, furgone dei giornali rapinato usato per un tentato furto al bancomat

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

ROCCARAINOLA (rgl) – Era destinato a compiere un secondo assalto il furgone carico di giornali rapinato nelle prime ore di questa mattina a Roccarainola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, circa un’ora dopo la rapina, il mezzo — un Fiat Ducato — è stato utilizzato da alcuni banditi per tentare di scassinare un bancomat a San Gennaro Vesuviano. Il piano, però, è saltato grazie al tempestivo intervento dei sistemi di sicurezza: l’allarme dell’istituto di credito ha messo in fuga i malviventi, che si sono dileguati lasciando dietro di sé tracce preziose ora al vaglio delle forze dell’ordine. La rapina del mezzo era avvenuta poco prima a Roccarainola, dove tre persone con il volto coperto, giunte a bordo di un’auto con targa straniera, hanno bloccato l’autista che si apprestava a consegnare i quotidiani alle edicole della zona. Sotto minaccia, il conducente è stato costretto a consegnare le chiavi del furgone. L’episodio si è verificato in un’area sorvegliata da telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso la scena e potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione del commando. Il furgone è stato successivamente ritrovato a Caivano dagli agenti della Polizia di Stato, che insieme ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, stanno conducendo le indagini per risalire agli autori del doppio episodio criminale.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Pesce senza origine e mitili pescati sotto costa: blitz della Finanza, maxi sequestro tra Mugnano e il litorale
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com