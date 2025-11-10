ROCCARAINOLA (rgl) – Era destinato a compiere un secondo assalto il furgone carico di giornali rapinato nelle prime ore di questa mattina a Roccarainola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, circa un’ora dopo la rapina, il mezzo — un Fiat Ducato — è stato utilizzato da alcuni banditi per tentare di scassinare un bancomat a San Gennaro Vesuviano. Il piano, però, è saltato grazie al tempestivo intervento dei sistemi di sicurezza: l’allarme dell’istituto di credito ha messo in fuga i malviventi, che si sono dileguati lasciando dietro di sé tracce preziose ora al vaglio delle forze dell’ordine. La rapina del mezzo era avvenuta poco prima a Roccarainola, dove tre persone con il volto coperto, giunte a bordo di un’auto con targa straniera, hanno bloccato l’autista che si apprestava a consegnare i quotidiani alle edicole della zona. Sotto minaccia, il conducente è stato costretto a consegnare le chiavi del furgone. L’episodio si è verificato in un’area sorvegliata da telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso la scena e potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione del commando. Il furgone è stato successivamente ritrovato a Caivano dagli agenti della Polizia di Stato, che insieme ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, stanno conducendo le indagini per risalire agli autori del doppio episodio criminale.