ROCCARAINOLA (rgl) – Roccarainola torna a respirare arte contemporanea. Tra le mura dell’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, ora Museo Multimediale del Polo Museale cittadino, sabato 8 novembre alle 18 prenderà il via la nona edizione di Roccreativa, la rassegna che ogni anno trasforma il centro nolano in un laboratorio di creatività e visioni. Diciassette artisti campani daranno vita a un percorso espositivo che unisce materia e luce, colore e parola, sperimentazione e poesia visiva. Un’esperienza sensoriale e partecipata, pensata per coinvolgere lo spettatore e restituire all’arte la sua dimensione più autentica: quella dell’incontro. Ma Roccreativa 2025 non è solo un evento artistico. La serata inaugurale si tingerà anche dei colori della solidarietà con la presentazione del progetto “Costruiamo gentilezza”, alla presenza dell’ambasciatrice Anna Vitiello, e con una raccolta fondi promossa in collaborazione con Agop Campania, destinata al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Vanvitelli di Napoli. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera ci sarà la musica di Svetlana Trofimova, capace di trasformare ogni nota in un’emozione. La rassegna proseguirà poi sabato 15 novembre, sempre alle 18, con la scrittrice Marianna Scagliola, che presenterà il suo libro “Il francese, Biancaneve e i Settebello”: una narrazione ironica e delicata, dove la leggerezza diventa forma d’arte. Ad accogliere il pubblico ci penseranno gli studenti dell’Istituto “Carmine Russo” di Cicciano, che accompagneranno i visitatori lungo il percorso della mostra.