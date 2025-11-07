NAPOLI (rgl) – Una scena che sembra uscita da un film, ma è accaduta davvero tra le strade di Napoli. Antonio F., 67 anni, residente nel Rione Sanità, è stato arrestato dai carabinieri della stazione e del nucleo operativo Vomero con l’accusa di furto con strappo aggravato. La vittima, un’anziana di 83 anni, aveva appena ritirato la pensione e stava rientrando a casa con il suo carrellino della spesa, ignara che qualcuno la stava seguendo. È accaduto tutto in pochi istanti. Il 67enne, in sella a uno scooter, ha individuato la donna all’uscita dell’ufficio postale e l’ha seguita fino a via Paesiello, aspettando il momento giusto per colpire. Poi, all’improvviso, ha accelerato e non si è limitato a strappare la borsa, ma ha afferrato l’intero carrellino trascinandolo via sulla strada, con dentro la spesa e i soldi della pensione. Un colpo audace e violento, che ha lasciato la vittima sotto shock, ma fortunatamente illesa. La donna ha subito chiamato il 112, fornendo ai militari una descrizione precisa del ladro e del mezzo utilizzato. I carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, hanno ricostruito in breve tempo la fuga del 67enne, riuscendo a individuarlo poche ore dopo in piazza Totò. Durante il controllo, l’uomo aveva ancora una parte del denaro rubato, mentre il resto – come avrebbe ammesso lui stesso – era già stato speso in un centro scommesse. Il carrellino, con all’interno i documenti dell’anziana, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Antonio F. è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

