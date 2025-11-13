SANTA MARIA A VICO (rgl) – Colpo di scena nell’inchiesta su presunti accordi tra camorra e politica a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha infatti annullato l’ordinanza di custodia cautelare che, a fine ottobre, aveva portato ai domiciliari sei persone, tra cui la vicesindaca Veronica Biondo e il sindaco Andrea Pirozzi. La decisione, arrivata dopo l’udienza di riesame, segna una svolta significativa in un’indagine che aveva scosso la politica locale e acceso i riflettori su presunti intrecci tra amministrazione e criminalità organizzata. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ruotava attorno a un presunto sistema di appalti e favori che avrebbe coinvolto esponenti del clan Massaro, attivo nell’area di Santa Maria a Vico. Secondo l’impianto accusatorio iniziale, i clan avrebbero garantito sostegno elettorale in occasione delle amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in cambio di agevolazioni e appalti. Oltre a Biondo e Pirozzi, l’ordinanza del 22 ottobre aveva riguardato anche l’ex assessore Marcantonio Ferrara, il consigliere comunale Giuseppe Nuzzo, e due presunti esponenti del clan, Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo, detto Mimmariello, per i quali era stata disposta la custodia in carcere. Ora il Riesame ha disposto l’annullamento integrale delle misure cautelari, ritenendo insufficiente il quadro indiziario a sostegno dell’accusa. Una decisione che, di fatto, ribalta il primo esito investigativo e restituisce libertà agli indagati, che potranno ora difendersi a piede libero.