SAN PAOLO BEL SITO (alads) – “Scossone” politico a San Paolo Bel Sito, dove il Consiglio comunale cambia volto e ridisegna gli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco Raffaele Barone. Su 13 voti complessivi (12 consiglieri più il sindaco), il blocco di governo, che a inizio legislatura poteva contare su 8 consiglieri eletti più il primo cittadino, si ritrova oggi con 4 consiglieri “fedeli” e lo stesso Barone. A “rompere” gli equilibri interni è stata la nascita del gruppo misto, formato da Benedetto Cava, Saverio Panico e Mario Lanzaro, che sembrano determinati a tracciare un percorso politico autonomo. Determinante è stato l’ingresso in Consiglio di Cava, subentrato al dimissionario Salvatore Piscitelli, il cui primo atto ufficiale è stato proprio la costituzione del nuovo gruppo. Nel suo intervento in aula, Cava ha spiegato le ragioni della scelta: “Il gruppo nasce dalla presa di coscienza di alcuni consiglieri circa l’affinità che li lega. Condividiamo comuni radici e ci riconosciamo nei valori dell’area democratica, liberale e riformista. Alle prossime elezioni conteranno il progetto, il programma e la condivisione del senso di comunità. Saremo un gruppo con tanta voglia di fare, non contro qualcuno, ma per San Paolo Bel Sito”. Nel gruppo misto figura anche Mario Lanzaro, che resta in giunta con la delega ai Lavori Pubblici. Lo stesso Lanzaro ha chiarito la sua posizione: “Pur facendo una scelta politica netta, non tradisco la fiducia del popolo che ci ha scelto cinque anni fa. Le scelte personali non saranno mai anteposte al bene del paese”. A guidare il nuovo gruppo è Saverio Panico, già capogruppo di maggioranza, che ora assume il ruolo di capogruppo del gruppo misto. Con la formazione del nuovo schieramento, il Consiglio comunale di San Paolo Bel Sito si ritrova diviso in tre blocchi: la maggioranza ridimensionata, la minoranza e il gruppo misto, che si candida a giocare un ruolo decisivo nelle future alleanze. Una mossa che, di fatto, apre ufficialmente la corsa alle prossime elezioni comunali, dove gli equilibri politici appaiono già in piena evoluzione.