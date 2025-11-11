SALERNO (rgl) – Un sistema fraudolento costruito su fatture false e società riconducibili a un medesimo gruppo familiare. È quanto emerso dall’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno, che su disposizione del gip del Tribunale ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dai militari della compagnia di Battipaglia, hanno ricostruito un meccanismo di frode fiscale e finanziaria di particolare rilievo. Secondo gli investigatori, tra il 2016 e il 2023 sarebbero state emesse e utilizzate fatture per operazioni inesistenti per un ammontare superiore a 11 milioni di euro. Le società coinvolte, create ad hoc, avrebbero generato indebiti vantaggi fiscali e percepito contributi pubblici regionali e statali, tra cui fondi cofinanziati dal Por Campania Fesr 2014-2020 e da altri programmi agevolati. Le violazioni accertate riguardano Iva non versata, indebita compensazione di crediti d’imposta e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sette persone fisiche e sei società sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per i reati di dichiarazione fraudolenta, omesso versamento d’imposta e truffa aggravata. Il sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie, crediti e valori aziendali per un totale di oltre 4,6 milioni di euro, ritenuti profitto illecito delle condotte contestate.