Sant’Anastasia, scontro tra motociclisti al circo: muore stuntman

SANT’ANASTASIA (rgl) – Una serata di magia e adrenalina si è trasformata in tragedia. Nel tendone gremito dell’Imperial Royal Circus, arrivato in città il 14 novembre, il pubblico stava assistendo a uno dei numeri più attesi: la “sfera della morte”, un acrobatico intreccio di motociclette che sfrecciano a velocità vertiginosa all’interno di una gabbia d’acciaio. Luci spente, solo i led accesi sulle tute dei centauri e il rombo dei motori a fare da colonna sonora a un’esibizione che da sempre conquista grandi e piccoli. Ma questa volta, qualcosa è andato terribilmente storto. Secondo una prima e drammatica ricostruzione, i motociclisti coinvolti erano tre – e non due come inizialmente trapelato. I piloti professionisti, tutti affermati stuntmen internazionali, stavano compiendo il numero sincronizzato quando, all’improvviso, uno dei tre avrebbe perso il controllo cadendo verticalmente al centro della sfera. Una caduta “a piombo”, inattesa e violentissima, che ha lasciato senza via di fuga gli altri due acrobati: entrambi hanno tentato di evitarlo rallentando, ma la manovra non è bastata e lo scontro è stato inevitabile. Al centro della gabbia, tra grida di terrore del pubblico e la corsa degli addetti allo spettacolo, la situazione è apparsa subito gravissima. Il giovane pilota caduto, un 26enne cileno, è morto sul colpo. Per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Gravissimo anche il secondo motociclista, un 43enne messicano, trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’Ospedale del Mare. Il terzo stuntman, 26enne colombiano, è rimasto ferito ma è cosciente e non sarebbe in pericolo. Lo spettacolo era in corso e sotto il tendone c’era molta gente con molti spettatori sotto shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e, poco dopo, anche i militari della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che ora dovranno ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’incidente. Il bilancio, per ora, è drammatico: una vita spezzata, una in bilico, una terza segnata.