SAVIANO (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria a Saviano, dove gli agenti della Polizia Stradale di Nola hanno sequestrato un’auto a noleggio con targhe spagnole contraffatte e denunciato un 27enne di Nola per riciclaggio e uso di atto falso. È accaduto nella giornata di domenica, quando una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola ha fermato il giovane alla guida di un veicolo con targa estera. Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno notato alcune anomalie nella carta di circolazione, che presentava caratteri tipografici e segni di stampa diversi da quelli originali. Un controllo più approfondito ha poi confermato i sospetti: anche il numero di telaio del mezzo risultava alterato. L’auto, risultata a noleggio e con dati identificativi falsificati, è stata sequestrata, mentre per il conducente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Nola. L’episodio si inserisce nel quadro di una più ampia attività di prevenzione e contrasto al traffico di veicoli rubati o contraffatti, che negli ultimi mesi ha visto la Polizia Stradale intensificare i controlli in tutta la provincia di Napoli. Diverse le auto già recuperate e restituite ai legittimi proprietari.