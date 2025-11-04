Saviano, richiami vietati e tordi abbattuti: denunciati tre bracconieri

SAVIANO (rgl) – Si erano spinti nelle campagne di Saviano, in località Moggia, convinti di poter eludere i controlli e attirare gli uccelli con richiami artificiali. Ma l’inganno è durato poco. Nel corso di un’operazione contro la caccia illegale, i carabinieri forestali del Nucleo di Marigliano, con il supporto delle guardie zoofile della Lipu di Napoli, hanno denunciato tre persone sorprese mentre praticavano attività venatoria con mezzi non consentiti. Alla vista dei militari, i tre hanno tentato invano di disfarsi di un richiamo elettroacustico, nascosto tra la vegetazione. L’apparecchio, capace di riprodurre artificialmente il canto dei volatili grazie a un sistema di amplificazione, è vietato dalla legge 157/1992, che disciplina l’attività venatoria in Italia. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto anche cinque esemplari di tordo bottaccio già abbattuti, frutto dell’attività di caccia illegale. Oltre al richiamo elettronico, sono stati sequestrati tre fucili e la selvaggina, poi affidata per la distruzione secondo le procedure previste.