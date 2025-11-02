CASAMARCIANO (alads) – Un sabato pomeriggio di festa per il Casamarciano, che al “San Clemente I” cala il poker contro la Polisportiva Bisaccese nella quinta giornata del Girone E di Prima Categoria, regalando ai tifosi granata una prestazione di carattere e qualità. Finisce 4-0, con Schibano e Buonagura a spianare la strada e Montagnolo a firmare una splendida doppietta che chiude i conti nella ripresa.

PRIMO TEMPO: LA SBLOCCA SCHIBANO – La gara si accende già al 20’, quando Schibano viene atterrato in area da Lattarulo: per il direttore di gara Francesco Maria Bianco della sezione di Salerno non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Lo stesso Schibano, glaciale dal dischetto, trasforma per l’1-0 Casamarciano, siglando la sua sesta rete stagionale. La reazione ospite arriva al 28’ con Curci, che lascia partire una bordata dalla media distanza: il pallone si stampa all’incrocio dei pali, negando alla Bisaccese la gioia del pareggio. Sul ribaltamento di fronte, Sorrentino impegna Signorile con un destro a giro che l’estremo difensore neutralizza con un grande intervento. Nel finale di tempo, gli episodi cambiano l’equilibrio della gara: al 41’ Lattarulo rimedia il secondo giallo per fallo tattico e lascia i suoi in dieci uomini. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sull’1-0.

SECONDO TEMPO: MONTAGNOLO DECISIVO – Nella seconda frazione, il Casamarciano dilaga. Il tecnico locale inserisce Montagnolo al 55’, mossa che si rivelerà decisiva. L’attaccante nolano entra subito nel vivo del gioco, costruendo quattro occasioni in meno di venti minuti: prima sfiora il palo, poi si vede respingere due conclusioni da un ottimo Signorile. Al 69’, però, è Buonagura a trovare il raddoppio con un sinistro potente e preciso che vale il 2-0. Da quel momento la partita diventa un monologo granata. Al 76’, altro episodio chiave: Solazzo commette fallo in area e, dopo le proteste, viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto si presenta Montagnolo, che non sbaglia e sigla il 3-0. Non pago, all’80’ l’attaccante sfrutta un errore difensivo e infila ancora la porta avversaria per la sua doppietta personale e il 4-0 definitivo. Con questa vittoria netta, il Casamarciano resta al secondo posto ad un punto dalla vetta, conferma il suo ottimo momento di forma e guarda con fiducia alla prossima trasferta di Montella, dove affronterà gli irpini della Felice Scandone.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – POLISPORTIVA BISACCESE 4-0

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D., D’Onofrio A., Alfieri, Esposito, Zoppino, Schibano (79′ Buonagura P.), Napolitano (61′ Mingione), Sorrentino (54′ Montagnolo), Ambrosino (73′ Franco), Buonagura M. (78′ Fusco); a disposizione: Serpico, Pedalino, Grillo, Di Meo. All. Angelantonio Galluccio.

POL. BISACCESE: Signorile, Piarulli, Spadaccino, Annunziata A. (66′ Abatino), Solazzo, Lattarulo, Curci (50′ Annunziata D.), Morena, Fede (60′ Rollo A.), Veneziano (79′ Secka), Kanteh; a disposizione: Rollo C., Coteh. All. Simone Salinno

ARBITRO: Francesco Maria Bianco della sezione di Salerno

RETI: 20′ rig. Schibano, 70′ Buonagura M., 76′ rig. e 85′ Montagnolo

NOTE – Ammoniti: D’Onofrio A., Ambrosino, Montagnolo (C); Lattarulo, Spadaccino, Kanteh, Solazzo (B). Espulsi: Lattarulo e Solazzo (B) per somma di ammonizioni Recupero: 2′ e 0′

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E: Rocca San Felice 13; Casamarciano 12; Real Caposele 10; Felice Scandone e Polisportiva Bisaccese 9; Polisportiva Lorenzo Toriello 8; Abellinum Calcio 7; Mugnano del Cardinale, Atletico Castelfranci, Civilis Candela 6; Union Baronia e Frigento Sturno 4; Orsara di Puglia 2; Michele Amodeo Monteforte 1.

PROSSIMO TURNO (SESTA GIORNATA): Civilis Candela-Frigento Sturno; Felice Scandone-Casamarciano; Orsara di Puglia-Abellinum Calcio; Polisportiva Lorenzo Toriello-Atletico Castelfranci; Polisportiva Bisaccese-Mugnano del Cardinale; Real Caposele-Michele Amodeo Monteforte; Rocca San Felice-Union Baronia.