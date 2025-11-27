NAPOLI (rgl) – Un banale tamponamento si è trasformato in una fuga pericolosa: una manciata di secondi, una proposta di risarcimento “in contanti” e poi la scomparsa tra la corsia di uscita, lasciandosi dietro una donna ferita a terra. È quanto accaduto lungo la Tangenziale di Napoli, dove un 49enne napoletano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per omissione di soccorso. I fatti risalgono allo scorso 16 novembre, quando, in una delle corsie di pagamento del pedaggio all’altezza di Agnano, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. I conducenti, come da prassi, si sono spostati oltre i caselli per scambiarsi i dati e verificare i danni. È in quel momento che il conducente dell’auto tamponata ha scoperto che l’altro automobilista era privo di copertura assicurativa. Messo alle strette, il 49enne avrebbe tentato di risolvere la questione offrendo un risarcimento in contanti, rivelatosi però insufficiente. Rifiutata la proposta, l’uomo è risalito rapidamente in auto e si è dato alla fuga. La manovra improvvisa ha però avuto conseguenze gravi: il veicolo ha urtato la passeggera dell’auto tamponata, che si trovava accanto alla portiera, facendola cadere rovinosamente a terra. La donna si è poi recata all’Ospedale San Paolo per le lesioni riportate. La dinamica, inizialmente poco chiara, è stata ricostruita dagli agenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli. Il 49enne è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso. A suo carico è stata inoltre elevata una violazione del Codice della Strada per la mancanza di assicurazione e sono stati decurtati 15 punti dalla patente.