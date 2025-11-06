SOMMA VESUVIANA (rgl) – Una distesa di balle di indumenti usati e stracci, accatastati senza alcuna autorizzazione in un’area industriale dismessa: è quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio di Ottaviano, nel corso di un’attività di controllo del territorio a Somma Vesuviana. Durante un ordinario servizio di sorveglianza ambientale, i carabinieri forestali hanno notato l’ingente accumulo di materiali tessili nei pressi di un capannone industriale e, alla richiesta dei documenti autorizzativi, i detentori dell’area non hanno saputo fornire alcun titolo giustificativo. Le verifiche successive, condotte anche con l’ausilio di droni, hanno permesso di accertare un quadro di grave illegalità ambientale: i gestori dell’area avevano infatti trasformato una ex cava di circa 5.000 metri quadrati, situata tra i comuni di Somma Vesuviana e Nola, in una vera e propria discarica abusiva, dove erano stati stoccati circa 15.000 metri cubi di rifiuti tessili, accumulati direttamente sul terreno. Per evitare ulteriori danni ambientali e scongiurare il rischio di contaminazione del suolo, l’intera area — comprensiva del capannone e delle balle di rifiuti — è stata posta sotto sequestro penale. Il rappresentante legale della società, con sede a Grumo Nevano, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione non autorizzata di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva, con l’aggravante di aver commesso i fatti nell’ambito di un’attività d’impresa.