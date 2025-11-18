SUCCIVO (rgl) – Sembrava un tranquillo tratto di campagna, invece era diventato una discarica illegale capace di inghiottire tonnellate di rifiuti di ogni tipo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Sant’Arpino durante un servizio mirato al contrasto degli illeciti ambientali nel territorio di Succivo, in località Cardoni, area rurale ai margini di una strada interpoderale. Nel corso del controllo, i militari si sono imbattuti in un vero e proprio accumulo di materiali di scarto, abbandonati da ignoti su una superficie di circa 15 metri quadrati. Un cumulo eterogeneo e potenzialmente pericoloso: plastiche, rifiuti solidi urbani, scarti edilizi, pneumatici usurati, parti di elettrodomestici e altri materiali classificabili come rifiuti speciali, alcuni dei quali considerati pericolosi. Il peso complessivo stimato raggiunge circa 10 tonnellate, un quantitativo tale da configurare una grave violazione delle norme ambientali. Alla luce della situazione riscontrata, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell’intera area, comprendente sia il terreno interessato sia tutti i rifiuti abbandonati. La zona è stata inoltre affidata in custodia giudiziale al Comune di Succivo, che dovrà ora occuparsi delle procedure di classificazione e del successivo smaltimento.