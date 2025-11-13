giovedì, Novembre 13, 2025
OSPEDALETTO D’ALPINOLO (rgl) – Un controllo dei carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte ha smascherato un furto di legna di castagno in piena regola. I militari, coadiuvati dai colleghi dell’Arma territoriale, hanno sorpreso un quarantenne del posto mentre, nell’area boscata di Ospedaletto d’Alpinolo sottoposta a vincolo paesaggistico, caricava circa 30 quintali di legna di castagno su un trattore con rimorchio, senza alcuna autorizzazione. Il legname, frutto di taglio abusivo, è stato sequestrato insieme al mezzo agricolo utilizzato per il trasporto. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per taglio abusivo e furtivo di piante e per il reato di distruzione di bellezze naturali, rischiando sanzioni penali e amministrative.

