MACERATA CAMPANIA (rgl) – Una notte che si è trasformata in incubo e concitazione, tra violenza, fuga e indagini serrate. È quanto accaduto a Macerata Campania, nel Casertano, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 17enne di nazionalità egiziana, domiciliato in una comunità di Portico di Caserta, con accuse gravissime: sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dell’Arma, tutto è iniziato quando il giovane avrebbe rinchiuso in una stanza un connazionale di 16 anni, impedendogli di uscire e aggredendolo con pugni e schiaffi. Un episodio di violenza improvvisa e ancora senza un movente chiaro: le ragioni dell’aggressione, infatti, non sono state ancora accertate. Dopo aver colpito il ragazzo, il 17enne si sarebbe dato alla fuga, facendo scattare un’immediata caccia all’uomo. Le ricerche dei carabinieri si sono concentrate sulle comunità del territorio e, grazie a un rapido lavoro investigativo, il minorenne è stato rintracciato in un’altra struttura di Caserta. Al momento dell’arresto, il giovane ha tentato nuovamente di sottrarsi alla cattura, opponendo resistenza ai militari, ma è stato rapidamente bloccato. Una volta fermato, è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Napoli, in viale Colli Aminei, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile. Le indagini proseguono per ricostruire completamente la dinamica dei fatti e per comprendere cosa abbia spinto il 17enne a un comportamento così violento.

