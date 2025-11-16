TORELLA DEI LOMBARDI (rgl) – Un guaito improvviso, poi il silenzio. È iniziata così la mattinata di apprensione per un gruppo di cacciatori originari di Nola, impegnati ieri in una battuta nelle campagne di Torella dei Lombardi. Il loro setter era scomparso alla vista infilando il muso in un cunicolo sotterraneo, una delle tane utilizzate dalla fauna selvatica della zona. Pochi attimi e l’animale era già irraggiungibile, bloccato a circa due metri di profondità. La chiamata ai soccorsi ha messo in moto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, intervenuta in contrada Acquavivola. Giunti sul posto, i pompieri hanno immediatamente constatato la complessità dell’operazione: il cunicolo era stretto, instabile e incastonato in una morfologia del terreno estremamente irregolare, che impediva un recupero rapido. Per salvare il cane, i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alle tecniche Saf(Speleo Alpino Fluviale), adottate per operazioni in ambienti angusti e potenzialmente pericolosi. Dopo un lavoro minuzioso e condotto in totale sicurezza, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale e a riportarlo in superficie, sano e senza alcuna conseguenza. Il setter è stato riconsegnato ai suoi proprietari, che non hanno nascosto la loro profonda gratitudine per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.