giovedì, Novembre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Si perde nei boschi mentre cerca funghi: salvato 60enne di Acerno dopo una notte di ricerche

CampaniaSalerno
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

ACERNO (rgl)- Ha trascorso la notte nei boschi, al freddo e senza poter chiedere aiuto, ma alla fine è stato trovato vivo. Momenti di grande apprensione questa mattina ad Acerno, in provincia di Salerno, dove un uomo di 60 anni è stato ritrovato e tratto in salvo al termine di lunghe e complesse operazioni di ricerca scattate dopo la sua scomparsa nella giornata di ieri. Il sessantenne, residente ad Acerno, si era addentrato nella vegetazione in località Lappe per raccogliere funghi e da quel momento se ne erano perse le tracce. La moglie, non vedendolo rientrare a casa, ha lanciato l’allarme chiamando il numero d’emergenza 112. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Salerno nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, sono proseguite per tutta la notte in un’area particolarmente impervia, caratterizzata da fitta vegetazione e sentieri sterrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, squadre di soccorritori del 118, vigili del fuoco, unità di protezione civile e volontari locali. Dopo ore di perlustrazione, l’uomo è stato localizzato in un dirupo, stremato ma in buone condizioni di salute. Il recupero è stato effettuato grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per i controlli medici di routine.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli, blitz Polizia Locale in via Toledo: sequestrati capi contraffatti e multe per 15mila euro
Next article
Canile abusivo sul litorale Domizio: 22 animali tra rifiuti e letame, scatta il sequestro dei Nas
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com