ACERNO (rgl)- Ha trascorso la notte nei boschi, al freddo e senza poter chiedere aiuto, ma alla fine è stato trovato vivo. Momenti di grande apprensione questa mattina ad Acerno, in provincia di Salerno, dove un uomo di 60 anni è stato ritrovato e tratto in salvo al termine di lunghe e complesse operazioni di ricerca scattate dopo la sua scomparsa nella giornata di ieri. Il sessantenne, residente ad Acerno, si era addentrato nella vegetazione in località Lappe per raccogliere funghi e da quel momento se ne erano perse le tracce. La moglie, non vedendolo rientrare a casa, ha lanciato l’allarme chiamando il numero d’emergenza 112. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Salerno nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, sono proseguite per tutta la notte in un’area particolarmente impervia, caratterizzata da fitta vegetazione e sentieri sterrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, squadre di soccorritori del 118, vigili del fuoco, unità di protezione civile e volontari locali. Dopo ore di perlustrazione, l’uomo è stato localizzato in un dirupo, stremato ma in buone condizioni di salute. Il recupero è stato effettuato grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per i controlli medici di routine.