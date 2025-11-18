CAMPOSANO (rgl) – A Camposano scatta l’operazione sicurezza. Dopo una serie di episodi di microcriminalità registrati di recente, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha firmato un provvedimento straordinario che istituisce alcune “zone rosse” nel comune nolano, imponendo limitazioni allo stazionamento e rafforzando i controlli delle forze dell’ordine. Una decisione arrivata all’esito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 12 novembre, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Camposano. Le aree considerate più esposte al rischio di illegalità diffusa sono Piazza Umberto I (delimitata da corso Vittorio Emanuele III, via Roma e dalla zona retrostante il Municipio), via Armando Diaz, Borgo Petillo e la Villa comunale. Zone centrali e ad alta frequentazione, dove negli ultimi mesi sono stati segnalati comportamenti pericolosi e minacce alla sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede il divieto di stazionamento per soggetti che tengono condotte aggressive, minacciose o moleste, e che risultino già segnalati all’autorità giudiziaria per reati quali spaccio, rapine, aggressioni, invasione di edifici, detenzione o porto abusivo di armi, oltre ad altri reati predatori. Secondo il Prefetto, questa misura “risponde alla necessità di fornire ai cittadini una tutela immediata ed efficace contro forme di degrado e criminalità diffusa”, ricalcando l’impostazione di analoghi interventi già adottati in altri comuni con risultati definiti “positivi e significativi”. Nonostante nelle zone interessate sia già attivo un sistema di vigilanza ordinario, l’ondata di microcriminalità ha imposto un intervento più incisivo: un dispositivo eccezionale, limitato nel tempo, che permetterà un’azione più capillare e coordinata di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.