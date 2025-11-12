NOLA (rgl) – Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di tre persone, gravemente indiziate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alla contraffazione di marchi. Il blitz è scattato nelle prime ore di oggi, su disposizione del gip del tribunale di Napoli, a seguito di un’articolata attività investigativa condotta dal comando provinciale delle Fiamme Gialle. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe avuto la propria base operativa nel territorio nolano, ma con ramificazioni logistiche in diverse località italiane ed estere, sfruttando una rete ben organizzata di depositi, mezzi di trasporto e contatti internazionali per l’approvvigionamento e la distribuzione delle sigarette di contrabbando. Nel corso delle operazioni, i militari hanno sequestrato ingenti quantitativi di tabacco lavorato estero e scoperto opifici clandestini destinati alla produzione di sigarette recanti marchi contraffatti delle più note multinazionali del tabacco. Un business illecito che avrebbe generato un ingente giro d’affari, con danni significativi per l’erario e rischi per la salute pubblica. L’inchiesta è diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli guidata dal procuratore Nicola Gratteri.