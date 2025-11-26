MERCOGLIANO (rgl) – Quattro tornanti travolti dal fango e una strada interrotta: prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco nell’Avellinese, dove una frana ha colpito via Montevergine, nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo. Sin dalle prime ore successive allo smottamento, le squadre hanno operato sul posto per garantire la sicurezza dell’area e monitorare l’evoluzione del fronte di frana, che ha interessato un tratto particolarmente delicato del percorso che conduce al santuario. Lo smottamento ha coinvolto quattro tornanti, ricoperti da detriti, massi e materiale fangoso che hanno reso impossibile la circolazione. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, analisi del terreno e monitoraggio continuo, con l’obiettivo di prevenire ulteriori cedimenti. Accanto al lavoro delle squadre a terra, è stata effettuata anche una ricognizione aerea grazie all’intervento dell’elicottero del reparto Volo di Salerno, che ha permesso una visione complessiva della frana e la valutazione delle aree maggiormente a rischio.